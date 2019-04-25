Путин заявил, что Киев пытается "нагнуть" Донбасс с помощью силовых акций

Президент РФ Владимир Путин рассказал о попытках Киева "нагнуть" Донбасс с помощью силовых акций. Об этом глава государства сказал во время пресс-подхода по итогам переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

— Это не стремление к решению вопроса путём диалога с людьми, которые проживают на этих территориях, это всё попытки так или иначе нагнуть, наклонить, с помощью каких-то силовых акций прямого либо косвенного характера решить эти вопросы, решить проблему по сути дела легитимности власти, источником которой является госпереворот, — отметил глава государства.

Тема Украины была поднята во время пресс-подхода после того, как журналисты спросили у главы государства, что он думает насчёт негативной реакции на упрощение процедуры получения российских паспортов для жителей Донбасса.