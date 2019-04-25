В Мурманске пьяный пассажир самолёта угрожал "бомбой" в мобильном телефоне

Нетрезвого хулигана сняли с рейса. Никакой взрывчатки в его гаджете, как и предполагалось, не было.

За сутки в России было зарегистрировано сразу несколько инцидентов с участием нетрезвых пассажиров самолётов. Наиболее тревожный случай произошёл на рейсе из Мурманска в Москву. Прямо перед взлётом один из мужчин встал со своего места и заявил, что в его мобильном телефоне находится бомба. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник в органах управления воздушным движением.

— После посадки на рейс в Москву один из пассажиров, будучи, очевидно, нетрезвым, встал со своего места, достал мобильный телефон и, размахивая им, заявил, что в гаджет встроено взрывное устройство. Нарушитель был задержан, а пассажиров пришлось высаживать из самолёта, багаж снимать с рейса и всё заново досматривать, — рассказал собеседник агентства.

Помимо того, выводить нетрезвых хулиганов из самолёта пришлось сотрудникам службы безопасности аэропорта Уфы. На борту чартера, готовившегося вылетать в турецкую Анталию, мужчина устроил пьяный дебош. Третий случай произошёл в Москве.

— В Шереметьево командир воздушного судна отказался везти в Бангкок молодую пару, которая попала на борт в состоянии алкогольного опьянения. Молодые люди вели себя буйно и агрессивно, пытались устроить драку на борту самолёта, — сообщил источник.

Все нарушители были задержаны и переданы сотрудникам полиции. Самолёты вылетели в места назначения с большой задержкой.