"Роскачество" рассказало, какой утюг лучше других справится с горой одежды

Эксперты сравнили участников испытания в самых разных аспектах: от технических характеристик до удобства.

Эксперты "Роскачества" назвали лучшие образцы среди утюгов и парогенераторов и рассказали, какие лучше приобрести для домашнего использования. Результаты исследования опубликованы на сайте организации.

Специалисты оценивали 25 моделей утюгов и 13 парогенераторов по 38 показателям в пяти основных категориях: паровой поток, качество глажки, ресурсные испытания, удобство использования и тест на царапины.

Исследователи перегладили ими гору одежды, испытали их на выносливость и работоспособность, царапали их подошвы и даже оценили их удобство в использовании.

Лучшим по итогам всех испытаний был признан парогенератор от Philips, однако эксперты, перед тем как совершить покупку, советуют изучить результаты теста, ведь разница в цене между утюгами и парогенераторами может быть существенной.