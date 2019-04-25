Саакашвили посоветовал не оставлять Порошенко на свободе

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Саакашвили посоветовал не оставлять Порошенко на свободе

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Пётр Порошенко и Михаил Саакашвили. Коллаж из фото © РИА Новости

Политик рассказал, что не торопится возвращаться в Киев после того, как был лишён украинского гражданства.

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что оставлять президента Украины Петра Порошенко на свободе было бы ошибкой.

Порошенко не угомонится. Ошибка оставлять его на свободе. Он будет всячески "потрясать" Зеленского, — заявил политик в интервью Strana.ua.

Саакашвили отметил, что украинский лидер любую благородность расценивает как слабость.

У него психология пахана. И при любой возможности он вставит нож в спину, — объяснил экс-президент Грузии.

Бывший глава Одесской области уточнил, что не торопится возвращаться в Киев, напомнив, что гражданства Украины его лишили "не по суду" — это было решение президента страны Петра Порошенко.

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