Попавшую в серьёзное ДТП певицу МакSим перевели в обычную палату

Врачи отмечают улучшение состояния артистки, однако говорит она пока что с трудом.

Попавшую в ДТП певицу МакSим (Марина Абросимова) определили в обычную палату. Сейчас врачи оценивают её состояние как стабильное. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на продюсера певицы Маргариту Соколову.

— Состояние стабильное, но пока нельзя сказать, что какой-то серьёзный прорыв произошёл за пару дней. Думаю, надо подождать дня три, чтобы оценить динамику. Перевели в обычную палату, — уточнила она.

По оценке врачей, полная реабилитация певицы продлится до конца мая. Все запланированные в это время концерты перенесены до её полного выздоровления. По словам Соколовой, артистке пока сложно говорить из-за сильного удара по челюсти.

Как уже сообщал Лайф, артистка ехала в аэропорт на съёмки клипа "Абонент недоступен", когда на скользкой дороге автомобиль занесло и он врезался в бордюр.