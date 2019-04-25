Путин об отношениях с Украиной: Мы готовы восстанавливать их в полном объёме

Тем не менее успех этого процесса целиком зависит от политики новой киевской власти, подчёркивают в Кремле.

Президент России Владимир Путин заверил, что наша страна готова к восстановлению отношений с Украиной в полном объёме. Об этом он заявил во время общения с журналистами во Владивостоке.

В то же время, по словам главы российского государства, отношения Москвы и Киева будут зависеть от политики, которую будет проводить новое руководство Незалежной.

— Мы хотим, мы готовы к тому, чтобы восстанавливать отношения в полном объёме, но мы не можем делать это в одностороннем порядке, — добавил российский лидер.

Отметим, что сегодня Владимир Путин впервые прокомментировал и непосредственные итоги выборов в Незалежной. По его словам, они свидетельствуют о полном провале политики Петра Порошенко.

Ранее ЦИК Украины обнародовала окончательные итоги второго тура президентских выборов. Согласно окончательным данным, Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов, у Порошенко — 24,45%.