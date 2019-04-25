Похищенную девочку, которую помог найти Лайф, передали маме

Девочку, которую из родного Североморска похитил собственный отец и выставлял требования родным, несколько минут назад передали маме, сообщает Life Shot. Семилетняя Полина ждала маму в одной из московских больниц, в столицу женщина прилетела первым рейсом из Мурманска.

При этом отца-похитителя отпустили, так как у полиции на него ничего нет: в розыске он не находится, родительских прав мужчину не лишали.

Напомним, родители девочки давно не живут вместе, но она регулярно виделась с папой. Во время одной из прогулок в родном Североморске отец похитил Полину. Поисками занимались и полицейские, и волонтёры. Узнав, что его ищут, мужчина выкатил на странице во "ВКонтакте" список своих требований.

Журналистам Лайфа удалось уговорить похитителя на встречу, где его и задержали сотрудники полиции. Ранее мы публиковали видео его задержания.