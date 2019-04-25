Байден объявил об участии в выборах президента США в 2020 году

Бывший вице-президент Соединённых Штатов Джо Байден официально объявил о намерении баллотироваться в президенты в 2020 году.
— Сегодня я объявляю свою кандидатуру на должность президента Соединённых Штатов, — написал Байден в "Твиттере".
На канале политика в YouTube появилось видео с названием "Джо Байдена в президенты: Америка — это идея".
Ещё до официального выдвижения аналитики и букмекеры называли Байдена наиболее вероятным кандидатом от Демократической партии. Они считают, что из всех потенциальных претендентов шансы бывшего вице-президента выиграть праймериз и стать итоговым кандидатом наиболее велики.
Байден занимал пост вице-президента США с 2009 по 2017 год во время президентства Барака Обамы.
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