Байден объявил об участии в выборах президента США в 2020 году

Аналитики и букмекеры ещё до официального выдвижения заявляли, что шансы 76-летнего политика стать кандидатом от Демпартии наиболее велики.

Бывший вице-президент Соединённых Штатов Джо Байден официально объявил о намерении баллотироваться в президенты в 2020 году.

— Сегодня я объявляю свою кандидатуру на должность президента Соединённых Штатов, — написал Байден в "Твиттере".

На канале политика в YouTube появилось видео с названием "Джо Байдена в президенты: Америка — это идея".

Ещё до официального выдвижения аналитики и букмекеры называли Байдена наиболее вероятным кандидатом от Демократической партии. Они считают, что из всех потенциальных претендентов шансы бывшего вице-президента выиграть праймериз и стать итоговым кандидатом наиболее велики.

Байден занимал пост вице-президента США с 2009 по 2017 год во время президентства Барака Обамы.