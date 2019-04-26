Стало известно, за какой помощью чаще всего обращаются водители на дорогах

В "лидерах" по подобным заявкам — владельцы автомобилей Volkswagen, Nissan и Lada.

Чаще всего российские автолюбители обращаются за помощью на дороге в случае, если у них садится аккумулятор или прокалывается колесо. К такому выводу пришли аналитики сервиса "Яндекс.Деньги", которые провели специальное исследование.

Эксперты проанализировали обращения в период с января 2018 года по март 2019-го. В исследовании учитывались обращения водителей за техническими и юридическими консультациями по телефону, а также за техпомощью на дороге.

Так, 42% обращений через сервис "Пакет автомобилиста" пришлись на техническую помощь. В частности, 25% из них были из-за севшего аккумулятора, 15% — проколотого колеса, 9% вызовов пришлись на проблемы с застрявшим авто, 40% из которых застревали в снегу.

Также почти треть заявок в сервис была связана с эвакуацией автомобиля, однако большая часть таковых не касалась мест ДТП, а была связана с ситуациями, в которых водители не могли самостоятельно завести автомобиль или сталкивались с мелкими неполадками — ломался ремень безопасности, потекло масло или застучал двигатель.

В указанный период в 14,5% случаев пользователи "Пакета автомобилиста" обращались за юридическими консультациями, примерно в 11% — за помощью в подвозе топлива, вскрытии заевших дверей авто, а также за техническими консультациями. С помощью сервиса водители также вызывали себе такси на место поломки машины или, например, ДТП (3,5% обращений).

Любопытно, но чаще всего за помощью обращаются владельцы автомобилей Volkswagen (10%), также в топе Nissan (7%) и Lada (около 6% обращений). В пятёрке оказались Mitsubishi (примерно 5% заявок) и Opel (тоже около 5%).

Добавим, что техпомощь пользователям "Пакета автомобилиста" доступна в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Мурманске, Хабаровске, Уфе, Нижнем Новгороде, Самаре, Краснодаре, Ростове-на-Дону и ещё 109 городах России, а также в радиусе 100 км от каждого из них.