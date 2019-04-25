Тело новорождённого ребёнка нашли у гипермаркета в Электростали

По предварительным данным, на теле погибшей девочки отсутствовали следы насильственной смерти. Точную причину гибели ребёнка должны установить судмедэксперты.

Подмосковные следователи ведут доследственную проверку обстоятельств гибели новорождённого ребёнка, чьё тело было найдено около одного из гипермаркетов в городе Электростали. Как сообщили в пресс-службе регионального главка ведомства, признаков насильственной смерти обнаружено не было.

— Вечером 24 апреля в правоохранительные органы Электростали поступило сообщение о том, что около одного из гипермаркетов обнаружено тело новорождённой девочки без внешних признаков насильственной смерти, — заявили представители ведомства.

В настоящее время, чтобы установить причину смерти, назначена судебно-медицинская экспертиза.

— Приняты меры к установлению личности матери ребёнка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — заключили в пресс-службе.