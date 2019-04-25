Тело новорождённого ребёнка нашли у гипермаркета в Электростали

Подмосковные следователи ведут доследственную проверку обстоятельств гибели новорождённого ребёнка, чьё тело было найдено около одного из гипермаркетов в городе Электростали. Как сообщили в пресс-службе регионального главка ведомства, признаков насильственной смерти обнаружено не было.
— Вечером 24 апреля в правоохранительные органы Электростали поступило сообщение о том, что около одного из гипермаркетов обнаружено тело новорождённой девочки без внешних признаков насильственной смерти, — заявили представители ведомства.
В настоящее время, чтобы установить причину смерти, назначена судебно-медицинская экспертиза.
— Приняты меры к установлению личности матери ребёнка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — заключили в пресс-службе.
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