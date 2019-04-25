Песков заявил, что США не сообщали о желании провести совместный саммит

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Песков заявил, что США не сообщали о желании провести совместный саммит

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Дмитрий Песков. Фото: © Агентство городских новостей "Москва"/Иванко Игорь

Вашингтон не высказывал желания провести саммит на высшем уровне, встреч лидеров РФ и США не готовится. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что переговоров по ситуации в Северной Корее между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом пока не предполагается.

На пресс-конференции по итогам встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном российский президент, отвечая на вопрос Лайфа, заявил, что Москва намерена проинформировать американское руководство об итогах переговоров.

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