Песков заявил, что США не сообщали о желании провести совместный саммит

Вашингтон не высказывал желания провести саммит на высшем уровне, встреч лидеров РФ и США не готовится. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что переговоров по ситуации в Северной Корее между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом пока не предполагается.

На пресс-конференции по итогам встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном российский президент, отвечая на вопрос Лайфа, заявил, что Москва намерена проинформировать американское руководство об итогах переговоров.