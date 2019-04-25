Зеленский решил проверить закон об украинском языке на соответствие конституции

Ранее избранный президент заявлял о том, что поддерживает этот закон, и обещал защищать украинский язык.

Победивший на президентских выборах на Украине Владимир Зеленский пообещал после вступления в должность проверить на соответствие конституции Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Зеленский отметил, что закон был принят без широкого обсуждения с общественностью, и подчеркнул, что последствия принятия закона на сегодняшний день трудно предсказать.

— Украинский язык — единственный государственный язык на Украине. Так было, так есть и так будет, — написал Зеленский в посте в "Фейсбуке".

Избранный президент Украины пообещал, что по итогам проверки документа отреагирует в соответствии со своими полномочиями и в интересах граждан страны.

Сам Зеленский ранее заявлял о поддержке закона.

Напомним, 25 апреля Рада приняла закон об исключительном использовании украинского языка. Его действие не распространяется на сферу частного общения и совершение религиозных обрядов.