Зеленский решил проверить закон об украинском языке на соответствие конституции

Победивший на президентских выборах на Украине Владимир Зеленский пообещал после вступления в должность проверить на соответствие конституции Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Зеленский отметил, что закон был принят без широкого обсуждения с общественностью, и подчеркнул, что последствия принятия закона на сегодняшний день трудно предсказать.
— Украинский язык — единственный государственный язык на Украине. Так было, так есть и так будет, — написал Зеленский в посте в "Фейсбуке".
Избранный президент Украины пообещал, что по итогам проверки документа отреагирует в соответствии со своими полномочиями и в интересах граждан страны.
Сам Зеленский ранее заявлял о поддержке закона.
Напомним, 25 апреля Рада приняла закон об исключительном использовании украинского языка. Его действие не распространяется на сферу частного общения и совершение религиозных обрядов.
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