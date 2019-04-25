Возглавивший Алтай выпускник "школы губернаторов" объявил новый кадровый конкурс

Олег Хорохордин намерен сформировать в регионе собственный управленческий резерв на основе лучших федеральных практик.

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин, сам ранее прошедший программу подготовки управленческого кадрового резерва, объявил о проведении в своём регионе регионального аналога проекта. О формировании кадрового резерва Хорохордин рассказал 25 апреля на заседании регионального правительства.

— На федеральном уровне в течение нескольких лет успешно работает программа по формированию кадрового резерва Президента Российской Федерации. Я и сам стал выпускником второго потока, — написал позднее Хорохордин на своей странице в "Инстаграме".

Оператором проекта выступит Высшая школа государственного управления. По словам главы Алтая, учреждение готовит специалистов высочайшего уровня. В свою очередь руководитель региона заверил, что конкурс будет проводиться абсолютно открыто и по понятным правилам.

— Сейчас мы эти правила разрабатываем, чтобы определиться, будет ли это конкурс или отбор на основании других определённых критериев. Обязательно сообщу все подробности позже. Всех желающих приглашаю присоединиться к работе! — сообщил Олег Хорохордин.