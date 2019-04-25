Возглавивший Алтай выпускник "школы губернаторов" объявил новый кадровый конкурс

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин, сам ранее прошедший программу подготовки управленческого кадрового резерва, объявил о проведении в своём регионе регионального аналога проекта. О формировании кадрового резерва Хорохордин рассказал 25 апреля на заседании регионального правительства.
— На федеральном уровне в течение нескольких лет успешно работает программа по формированию кадрового резерва Президента Российской Федерации. Я и сам стал выпускником второго потока, — написал позднее Хорохордин на своей странице в "Инстаграме".
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Сегодня на заседании правительства запустил работу по формированию кадрового резерва Главы Республики Алтай. На федеральном уровне в течение нескольких лет успешно работает программа по формированию кадрового резерва Президента Российской Федерации. Я и сам стал выпускником второго потока. Оператором в Республике выступит Высшая Школа государственного управления при РАНХиГС, которая готовит специалистов высочайшего уровня. Процесс будет вестись абсолютно открыто, по понятным правилам. Сейчас мы эти правила разрабатываем, чтобы определиться, будет ли это конкурс или отбор на основании других определенных критериев. Обязательно сообщу все подробности позже. Всех желающих приглашаю присоединиться к работе! #олегхорохордин #республикаалтай #кадровыйрезерв
Оператором проекта выступит Высшая школа государственного управления. По словам главы Алтая, учреждение готовит специалистов высочайшего уровня. В свою очередь руководитель региона заверил, что конкурс будет проводиться абсолютно открыто и по понятным правилам.
— Сейчас мы эти правила разрабатываем, чтобы определиться, будет ли это конкурс или отбор на основании других определённых критериев. Обязательно сообщу все подробности позже. Всех желающих приглашаю присоединиться к работе! — сообщил Олег Хорохордин.
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