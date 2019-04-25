Медведев поручил до 1 июня рассмотреть возможность объединения каско и ОСАГО

По сути, речь идёт о комбинированном полисе для водителей, сочетающем в себе обязательную "автогражданку" и добровольное страхование.

Премьер России Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам к началу лета рассмотреть возможность включения рисков по ОСАГО в пакеты страхования каско. Об этом говорится в списке поручений, опубликованном на сайте правительства. Ответственными назначены Минфин, Минэкономразвития, Минюст, а также Центробанк.

— О результатах доложить в Правительство Российской Федерации до 1 июня 2019 года, — говорится в поручении Медведева.

Напомним, что идею создания комбинированного полиса для автовладельцев озвучил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков, когда глава Кабмина РФ выступал с отчётом перед нижней палатой. Медведев обозначил эту идею интересной и предложил проработать её в том числе с учётом юридических нюансов.

Но действительно ли это предложение позволит серьёзно сэкономить на страховке? Лайф узнал, насколько на самом деле выгодно это предложение и что будет с ценами.