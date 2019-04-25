Группа "Любэ" сняла клип на песню про Крымский мост

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Группа "Любэ" сняла клип на песню про Крымский мост

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Его действие разворачивается на черноморском побережье России, куда артисты приезжают на отдых.

Группа "Любэ" презентовала композицию "По мосту" и видеоклип к ней, посвящены они Крыму и мосту через Керченский пролив.

Это песня про летний отпуск на морском побережье в Крыму, до которого можно легко добраться по мосту через Керченский пролив, — сказано в описании к ролику.

Композиция была записана с участием солисток группы "Фабрика", которые исполнили бэк-вокальные партии.

Солист "Любэ" Николай Расторгуев рассказал, что был впечатлён, увидев Крымский мост, и назвал полуостров одним из лучших мест в России.

Мы приезжаем сюда с удовольствием и, если позволяет время, совмещаем концерты и небольшой отдых, — сказал артист.

По сюжету действие клипа разворачивается на черноморском побережье России, куда группа "Любэ" приезжает отдохнуть. По пути в Крым герои клипа на автомобиле проезжают по мосту через Керченский пролив.

Ранее Лайф публиковал клип группы "Фабрика" о Владимире Путине.

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