Житель Урала зарезал собеседника после спора о защите от ножа

На такие размышления мужчин подтолкнул совместный просмотр роликов о единоборствах.

В городе Невьянске Свердловской области мужчина зарезал своего друга во время совместного распития спиртных напитков после споров о том, можно ли защититься от ударов ножом. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Инцидент произошёл 7 марта. Два друга выпивали крепкие напитки и смотрели различные ролики о единоборствах. В какой-то момент между ними возник спор о том, можно ли защититься от ножа.

Обвиняемый считал, что даже те, кто владеет навыками рукопашного боя, всё равно не смогут защититься от холодного оружия. Доказать своё мнение он решил, ударив своего собеседника ножом. В итоге от полученных ран тот скончался на месте. Обвиняемый признал свою вину.