Россия выразила Австрии протест из-за осквернения памятника советским воинам

Посольство России в Вене выразило Австрии решительный протест из-за осквернения памятника советским воинам на площади Шварценбергплатц, которые погибли при освобождении страны от фашизма. Об этом заявил российский посол Дмитрий Любинский.

— Только сегодня ночью в очередной раз осквернён памятник советскому воину-освободителю на Шварценбергплатц. Мы, конечно, заявляем австрийским властям самый решительный протест в этой связи, — заявил дипломат.

Добавим, вандалы и на этот раз облили памятник краской. В Австрии пообещали в короткие сроки восстановить монумент. Ситуацию усугубляет и тот факт, что на момент преступления не были подключены камеры видеонаблюдения.