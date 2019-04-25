Россия выразила Австрии протест из-за осквернения памятника советским воинам

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Россия выразила Австрии протест из-за осквернения памятника советским воинам

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Фото: © Путеводители от Михаила Шварца

Посольство России в Вене выразило Австрии решительный протест из-за осквернения памятника советским воинам на площади Шварценбергплатц, которые погибли при освобождении страны от фашизма. Об этом заявил российский посол Дмитрий Любинский.

Только сегодня ночью в очередной раз осквернён памятник советскому воину-освободителю на Шварценбергплатц. Мы, конечно, заявляем австрийским властям самый решительный протест в этой связи, — заявил дипломат.

Добавим, вандалы и на этот раз облили памятник краской. В Австрии пообещали в короткие сроки восстановить монумент. Ситуацию усугубляет и тот факт, что на момент преступления не были подключены камеры видеонаблюдения.

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