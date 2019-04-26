Российский виртуальный оператор DANYCOM пообещал "захватить" Европу

Российский виртуальный оператор сотовой связи DANYCOM.Mobile пообещал в ближайшее время запуститься в нескольких европейских странах и поделился планами по усилению своего присутствия в России.

DANYCOM.Mobile — это российский оператор с головным офисом в Краснодаре, который распространяет мобильную связь по модели фремиум. То есть у оператора есть базовый тариф, который предлагает минимальный лимит услуг бесплатно и дополнительные минуты и гигабайты — за деньги. Впрочем, можно сразу выбрать нужный и платный тариф. Сам оператор говорит, что в среднем один их абонент за месяц использует 4 Гб интернет-трафика и 220 минут разговоров, что в несколько раз больше, чем предоставляет бесплатный тариф.

Оператор работает не первый год и на сегодня насчитывает более 120 тысяч абонентов в 25 регионах страны. К концу 2019-го компания планирует расширить клиентскую базу до 600 тысяч уже в 69 регионах. Для обеспечения связи сетевик использует инфраструктуру Tele2.

DANYCOM.Global, холдинг, в который входит оператор, планирует обозначить своё присутствие на рынках Эстонии, Польши, Бельгии, Италии, Португалии, Франции, Финляндии и Чехии. Компания обещает перенести свой бесплатный тариф и в эти страны. Как и в России, в Европе будет использоваться инфраструктура местных телеком-гигантов. Пока не известно, как именно между собой будут связаны филиалы DANYCOM в разных странах, однако не стоит надеяться на невероятные скидки в роуминге.