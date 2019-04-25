Белоруссия частично возобновила поставки топлива на Украину и в Польшу

Белоруссия частично возобновила экспорт нефтепродуктов на Украину и в Польшу. Об этом сообщает "Белнефтехим". При этом концерн оценил ущерб от загрязнённой российской нефти примерно в $100 миллионов.

— Сейчас мы оцениваем потери, которые мы понесём в апреле. На сегодняшний день они составляют порядка $100 миллионов в виде недополученной выручки от реализации нефтепродуктов, — рассказали в "Белнефтехиме".

Ранее в Белоруссии рассказали о "резком ухудшении качества" нефти, поступающей из России. Минск приостановил экспорт бензина и дизтоплива из-за этих проблем. Источник загрязнения был найден на участке Самара — Унеча нефтепровода "Дружба".