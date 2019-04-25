В Киеве сообщили о "минировании" Верховной рады

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В Киеве сообщили о "минировании" Верховной рады

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Фото: © РИА Новости/Михаил Маркив

Охрана проверяет информацию о "минировании" здания Верховной рады Украины в Киеве. По данным УНИАН, в полицию поступило сообщение с угрозами.

На третьем этаже несколько сотрудников Управления государственной охраны и службы по чрезвычайным ситуациям проверяют столы, батареи на предмет возможного наличия взрывчатых средств.

При этом народные депутаты работают в обычном режиме в сессионном зале, также нет никаких ограничений относительно доступа журналистов и гостей парламента.

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