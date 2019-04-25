Работники старше 40 лет получат выходной для прохождения диспансеризации

Подобную инициативу выдвинул Дмитрий Медведев, поручив подготовить соответствующие поправки в Трудовой кодекс

Трудящимся гражданам старше 40 лет выделят один день раз в год для прохождения диспансеризации. На сайте кабмина приводится сообщение премьер-министра о грядущих изменениях в Трудовой кодекс.

— Минтруду России подготовить и представить в правительство РФ предложения по внесению изменений в Трудовой кодекс РФ, предусматривающие право работника в возрасте 40 лет и старше при прохождении диспансеризации на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год, — сообщается в послании.

Данная инициатива выдвинута, исходя из отчета о результатах работы Правительства в 2018 году. Срок исполнения — до 20 июня 2019 года.