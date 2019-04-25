Глава ДНР поручил упростить пересечение границы с Россией

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Глава ДНР поручил упростить пересечение границы с Россией

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Пушилин поздравил граждан с подписанием президентом России указа, упрощающего получение паспортов РФ жителями Донбасса.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поручил министру доходов и сборов и министру госбезопасности разработать упрощённый механизм пересечения границы в пунктах пропуска с Российской Федерацией.

Поручение Пушилина связано с подписанием президентом России Владимиром Путиным указа об упрощённом получении российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР.

Наш путь к этому дню был сложен. Ежечасно мы сталкивались с преградами, которые чинила Украина: военные действия, лишение наших граждан любых прав и свобод, политическая и экономическая блокада, — заявил Пушилин.

Глава ДНР подчеркнул, что российские паспорта дадут жителям Донбасса возможность свободного перемещения без каких-либо ограничений.

Механизм упрощённого пересечения границы должен быть разработан до 1 июня 2019 года, его цель — доставка граждан ДНР для получения гражданства России.

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