Глава ДНР поручил упростить пересечение границы с Россией

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поручил министру доходов и сборов и министру госбезопасности разработать упрощённый механизм пересечения границы в пунктах пропуска с Российской Федерацией.
Поручение Пушилина связано с подписанием президентом России Владимиром Путиным указа об упрощённом получении российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР.
— Наш путь к этому дню был сложен. Ежечасно мы сталкивались с преградами, которые чинила Украина: военные действия, лишение наших граждан любых прав и свобод, политическая и экономическая блокада, — заявил Пушилин.
Глава ДНР подчеркнул, что российские паспорта дадут жителям Донбасса возможность свободного перемещения без каких-либо ограничений.
Механизм упрощённого пересечения границы должен быть разработан до 1 июня 2019 года, его цель — доставка граждан ДНР для получения гражданства России.
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