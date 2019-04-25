Опрос зафиксировал рекордный уровень счастья россиян

Согласно опросу, проведенному ВЦИОМ, 86% граждан России вполне устраивает собственное положение.

Большинство россиян (86%) считают себя счастливыми. Такие данные приводит ВЦИОМ после проведенного в нашей стране опроса.

— 86% — максимальный показатель за все годы измерений, — отмечают во Всероссийском центре изучения общественного мнения.

Респондентам задавался вопрос, считают ли они себя счастливыми, несмотря на различные жизненные обстоятельства. 35% ответили определённо да, 51% — скорее да, 7% — скорее нет, 4% — определённо нет, 3% опрошенных затруднились ответить.

Россияне также назвали причины, по которым чувствуют себя счастливыми: семья (33%), здоровье и жизнь (21%), дети (18%), хорошая работа (17%), хорошее материальное состояние (11%), общая удовлетворённость жизнью (10%), наличие жилищных условий и благополучие в личной жизни — по 9%, чувство стабильности и спокойствия (7%).

Опрос был проведён 14 апреля 2019 года среди 1600 респондентов старше 18 лет. В качестве метода проведения опроса использовалось телефонное интервью со случайной выборкой абонента.