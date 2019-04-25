В Подмосковье одновременно начали строительство 50 школ

Общеобразовательные учреждения возведут в 29 муниципалитетах к сентябрю 2020 года.

В Московской области одновременно начато строительство сразу 50 школ, которые распахнут свои двери для 28,3 тысячи детей. Об этом сообщает телеканал "360".

В церемонии принимали участие местные жители и школьники, а старт строительству дали губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, министр просвещения РФ Ольга Васильева и заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, которые наблюдали за процессом из Центра управления регионом (ЦУР).

— Сегодня мы хотели бы вашим руководством, вашим присутствием заложить строительство новых 50 современных школ. Это школы в самых густонаселённых микрорайонах, городах Московской области, и мы считаем это очень знаковым событием, — заявил Воробьёв.

Новые общеобразовательные учреждения получат сразу 29 муниципалитетов региона, школы возведут к сентябрю 2020 года. Открытие новых учебных заведений поможет решить проблему второй смены.