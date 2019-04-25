Срок перехода на цифровое ТВ продлили до 14 октября

Кабмин перенёс на 14 октября отключение аналогового телевизионного сигнала в 21 регионе России. Об этом по итогам заседания правительства рассказал глава Минкомсвязи РФ Константин Носков.

— Принято решение о переносе сроков отключения аналогового вещания в ряде регионов страны, — заявил министр.

По словам Носкова, 14 октября зрители увидят на заставках своих аналоговых телевизоров сообщения о том, как наcтроить цифровую приставку и подключить цифровое ТВ.

Переход с аналогового сигнала федеральных телеканалов первого и второго мультиплексов должен был пройти в три этапа, последний из которых планировалось завершить 3 июня.