Священник, женатый на королеве красоты, вернулся из ссылки в сельский приход

Отца Сергия наказали на две недели из-за супруги, которая выкладывала в соцсетях не самые одухотворённые фото и которая не слишком соответствует представлениям о попадьях.

Священник Сергей Зотов, который из-за красавицы-жены поплатился ссылкой в сельский приход, вернулся в кафедральный собор Магнитогорска. Об этом сообщают URA.ru cо ссылкой на секретаря городской епархии Льва Баклицкого.

— Отец Сергий ещё 24 апреля вернулся в Магнитогорск из Фершампенуаза и вёл службу в храме. Шумиха, слава богу, улеглась, все нужные выводы были сделаны, — прокомментировал представитель церкви.

Напомним, что поводом для наказания отца Сергия стало поведение его супруги Оксаны. Привлекательная блондинка активно вела страничку в "Инстаграме" и в целом не слишком соответствовала расхожим представлениям о попадьях. Однако выяснилось, что она к тому же участвовала в конкурсах красоты, что совсем не поощряется Православной церковью.

Протоиерей Всеволод Чаплин согласился с критикой в адрес попадьи. Однако наказывать за это её супруга счёл неверным.

— Я думаю, этот священник должен просто воспитать свою супругу, и для этого ему может быть дан какой-то разумный срок, — прокомментировал он в интервью Лайфу.

В свою очередь протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что "конкурсы красоты — это торговля своим мясом", которая унижает достоинство женщины, независимо от того, чьей женой она является.