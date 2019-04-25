Кипятильник, колбаса и гречка вошли в топ вещей, которые россияне берут в отпуск

Эксперты отмечают, что российских туристов на отдыхе также выдаёт самостоятельная обмотка чемоданов.

Чаще всего россияне берут с собой на отдых кипятильник, продукты питания и сигареты. Об этом порталу "Интерфакс-Туризм" рассказал пиар-директор сервиса Aviasales Янис Дзенис.

По его словам, первое, что выдаёт россиян за рубежом, — это самостоятельная обмотка чемоданов изолентой. Тем самым туристы экономят на обмотке плёнкой в аэропорту.

С собой же наши сограждане очень любят брать кипятильник, сигареты и самые разные продукты питания: от колбасы до семечек. Также встречаются в сумках тапочки и полотенца.

— Наши туристы любят возить с собой пакеты из супермаркетов отдельно для чистых и грязных вещей и упаковывать каждую вещь в полиэтиленовый пакет, — рассказал Дзенис.

При этом аптечка в списке заняла лишь седьмое место, следом идут алкоголь, который везут друзьям в качестве подарка из других стран. Замыкают десятку косметичка и различные женские вещи, такие как плойка, туфли на каблуках и другие.