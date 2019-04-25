Анатолий Шарий рассказал, вернётся ли на Украину при Зеленском

Он ещё раз напомнил, что уже много лет живёт в Европе, где абсолютно другой уклад.

Украинский журналист Анатолий Шарий не собирается возвращаться в страну после инаугурации Владимира Зеленского. Об этом он сообщил порталу "Страна".

Он ещё раз напомнил, что уже много лет живёт в Европе, где абсолютно другой уклад, который его вполне устраивает.

— Здесь никто не интересуется тобой, если ты не нарушаешь закон. Тут свобода слова. На улицах и в магазинах не хамят, дороги хорошие. И я не боюсь, что завтра ко мне в дом вломятся правоохранители и арестуют меня. Заберут у меня машины, как это случилось на Украине. Я самодостаточный человек, живущий в Европе, и не собираюсь резко менять свою жизнь, — заявил Шарий.

Журналист также отметил, что, возможно, и был бы рад это сделать, однако ему мешает ряд уголовных дел, которые не закрыли в отношении него. При этом все они были открыты во времена президентства Виктора Януковича.