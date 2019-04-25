Иркутские пожарные спасли новорождённых лисят на пепелище — видео

В посёлке Маркове Иркутской области пожарные и работники пилорамы во время тушения возгорания спасли двух новорождённых лисят. Об этом на своей странице в "Инстаграме" сообщило региональное ГУ МЧС.
Работавшие на месте пожара спасатели увидели, как из-под горящих отходов лесопиления выскочила лиса. Сбив пламя, пожарные услышали писк.
Спасатели начали разбирать древесину — под обломками они нашли двух лисят, у которых ещё не открылись глаза. Местные жители забрали животных и вызвали ветеринаров.
Ранее Лайф рассказывал, как пожарные откачали найденного в горящей квартире кота кислородной маской.
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