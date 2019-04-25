Путин прибыл в Китай, где примет участие в форуме "Один пояс – один путь"

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Китай, где завтра и послезавтра примет участие в международном форуме "Один пояс — один путь". Стоит отметить, что рабочая программа лидера страны начнётся только 26 апреля.

Завтра российский президент вместе с председателем КНР Си Цзиньпином выступит на церемонии открытия форума в Пекинском национальном конгресс-центре. Также у Путина запланирован ряд двусторонних переговоров, в том числе с Си Цзиньпином.

27 апреля глава государства примет участие в рабочих заседаниях форума "Один пояс — один путь".