Путин прибыл в Китай, где примет участие в форуме "Один пояс – один путь"

Читайте также

Путин прибыл в Китай, где примет участие в форуме "Один пояс – один путь"

318

Фото © РИА Новости/Алексей Никольский

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Китай, где завтра и послезавтра примет участие в международном форуме "Один пояс — один путь". Стоит отметить, что рабочая программа лидера страны начнётся только 26 апреля.

Завтра российский президент вместе с председателем КНР Си Цзиньпином выступит на церемонии открытия форума в Пекинском национальном конгресс-центре. Также у Путина запланирован ряд двусторонних переговоров, в том числе с Си Цзиньпином.

27 апреля глава государства примет участие в рабочих заседаниях форума "Один пояс — один путь".

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×