Жительница Урала топором зарубила сожителя, защищая сына

Инцидент произошёл после того, как мужчина в очередной раз избил мать с ребёнком.

В Челябинской области женщина с топором напала на своего сожителя, который регулярно избивал её саму и сына. Об этом РИА "Новости" рассказал старший следователь следственного отдела СК РФ по городу Златоусту Михаил Наумов.

Он отметил, что семья относилась к числу неблагополучных, у них было двое детей. Инцидент произошёл после того, как мужчина в очередной раз избил мать и старшего ребёнка. Тогда женщина взяла первый попавшийся под руку предмет и ответила своему сожителю.

После этого она уехала жить к сестре, к которой нередко наведывалась после ссор в семье. Погибшего обнаружил сосед, который заподозрил неладное, так как семья долго не появлялась на людях.

Подозреваемой назначена психиатрическая экспертиза. За убийство ей грозит до пятнадцати лет колонии.