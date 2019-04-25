Синоптики предупредили о заморозках в конце апреля в Москве

По данным метеорологов, температура воздуха в столичном регионе ночью может упасть до минус трёх градусов.

Последняя неделя апреля в Москве и Подмосковье отметится значительным понижением температуры в ночное время, ожидаются заморозки. Такой прогноз дают специалисты Гидрометцентра России. По данным метеорологов, несмотря на то что в дневные часы воздух будет прогреваться в среднем до плюс 17 градусов, по ночам ожидается минусовая температура.

— Апрель не уйдёт, не подтвердив своего "реноме" месяца с очень переменчивой погодой. Почти летнее тепло, порадовавшее жителей и гостей столичного региона в течение рабочей недели, скоро завершится, — говорится в Гидрометцентре.

Похолодание придёт вслед за серией циклонов из западного сектора Арктики. Так, в начале следующей недели по области местами даже возможны ночные заморозки.

— Ночами по области местами возможны заморозки до минус 3–2, днём в понедельник прогнозируется 8–13 тепла, во вторник воздух прогреется до 12–17, — пояснили синоптики.

Синоптики уточнили, что осадков в Москве и Подмосковье не ожидается. Этому способствует рост атмосферного давления в столичном регионе.