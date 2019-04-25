Полковника ФСБ задержали по подозрению во взятках

Глава одного из отделов ФСБ — полковник Кирилл Черкалин — и двое его бывших подчинённых задержаны по делу о взятках. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ сообщает ТАСС.

Как уточнили в ЦОС, Черкалина задержали по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах. Его бывшие подчинённые — Дмитрий Фролов и Андрей Васильев — задержаны по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

Как отмечается, ранее Фролов и Васильев были уволены с военной службы в связи с компрометирующими обстоятельствами.

В настоящее время решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Ранее Лайф писал об аресте экс-следователя ФСБ по подозрению во взяточничестве.