Учителя музыкальной школы "простимулировали" 80 рублями. М — мотивация

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Учителя музыкальной школы "простимулировали" 80 рублями. М — мотивация

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Преподаватель музыкальной школы Юлия Синицкая. Фото: © VK/Юлия Синицкая

Директор учебного заведения находится под следствием, против неё возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Преподаватель саровской детской музыкальной школы имени Балакирева Юлия Синицкая пожаловалась на стимулирующие выплаты, которые за 17 месяцев работы составили всего 80 рублей.

Как рассказала Лайфу Синицкая, в течение двух лет преподаватели не получали премий, так как директор школы заявила, что на это нет денег.

Тут выяснилось, что, оказывается, всё было, все деньги были, и нам сказали, что стимулирующие выплаты — это обязательная часть заработной платы, — пояснила преподаватель.

Директора отстранили от работы за мошенничество, а сотрудники музыкальной школы обратились в трудовую инспекцию с требованием произвести перерасчёт. Инспектор по труду на основании предоставленных и.о. директора документов начислил стимулирующие выплаты. Их сумма была совсем не той, которую рассчитывали получить преподаватели.

<p>Фото: © VK / <a href="https://vk.com/id90315151?w=wall90315151_669" target="_blank">Юлия Синицкая</a></p>

За 17 месяцев работы Синицкой начислили 80 рублей. По словам женщины, и.о. директора заявила, что не нарушает закон, начисляя по рублю или по два рубля за заслуги педагогов. Преподаватель обратилась в прокуратуру, однако там сказали, что начисление таких выплат не нарушает закон.

Исполняющая обязанности директора музыкальной школы Анастасия Гусева в разговоре с Лайфом заявила, что никаких документов не подписывала, по крайней мере, она этого не помнит.

Я ничего не подписывала. Я не могу за все документы ответить, потому что я и.о. директора только с этого года, — прокомментировала Гусева.

Директор департамента финансов администрации города Сарова Любовь Маркова заявила Лайфу, что стимулирующая часть включается в заработную плату и не может идти отдельно, однако порядок её начисления зависит от внутренних положений заведения.

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