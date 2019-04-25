Учителя музыкальной школы "простимулировали" 80 рублями. М — мотивация

Директор учебного заведения находится под следствием, против неё возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Преподаватель саровской детской музыкальной школы имени Балакирева Юлия Синицкая пожаловалась на стимулирующие выплаты, которые за 17 месяцев работы составили всего 80 рублей.

Как рассказала Лайфу Синицкая, в течение двух лет преподаватели не получали премий, так как директор школы заявила, что на это нет денег.

— Тут выяснилось, что, оказывается, всё было, все деньги были, и нам сказали, что стимулирующие выплаты — это обязательная часть заработной платы, — пояснила преподаватель.

Директора отстранили от работы за мошенничество, а сотрудники музыкальной школы обратились в трудовую инспекцию с требованием произвести перерасчёт. Инспектор по труду на основании предоставленных и.о. директора документов начислил стимулирующие выплаты. Их сумма была совсем не той, которую рассчитывали получить преподаватели.

За 17 месяцев работы Синицкой начислили 80 рублей. По словам женщины, и.о. директора заявила, что не нарушает закон, начисляя по рублю или по два рубля за заслуги педагогов. Преподаватель обратилась в прокуратуру, однако там сказали, что начисление таких выплат не нарушает закон.

Исполняющая обязанности директора музыкальной школы Анастасия Гусева в разговоре с Лайфом заявила, что никаких документов не подписывала, по крайней мере, она этого не помнит.

— Я ничего не подписывала. Я не могу за все документы ответить, потому что я и.о. директора только с этого года, — прокомментировала Гусева.

Директор департамента финансов администрации города Сарова Любовь Маркова заявила Лайфу, что стимулирующая часть включается в заработную плату и не может идти отдельно, однако порядок её начисления зависит от внутренних положений заведения.