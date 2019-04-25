Захарова рассказала, как принималось решение о паспортах для жителей Донбасса

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Захарова рассказала, как принималось решение о паспортах для жителей Донбасса

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Фото © РИА Новости/Нина Зотина

Решение об упрощении процедуры выдачи российских паспортов жителям Донбасса принято из-за того, что перспективы улучшения их положения отсутствуют. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Это решение принималось не за один день. Это решение прорабатывалось, и, конечно, при его принятии исходили из ситуации, как сейчас принято говорить, на земле, а именно из реального положения дел, — отметила она.

Напомним, 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР. Документ был подписан в гуманитарных целях. МИД Украины уже призвал жителей Донбасса не принимать российские паспорта. В свою очередь российский лидер назвал странной негативную реакцию на указ, ведь свои паспорта украинцам выдаёт, например, Венгрия и Румыния.

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