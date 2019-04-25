Захарова рассказала, как принималось решение о паспортах для жителей Донбасса

Решение об упрощении процедуры выдачи российских паспортов жителям Донбасса принято из-за того, что перспективы улучшения их положения отсутствуют. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

— Это решение принималось не за один день. Это решение прорабатывалось, и, конечно, при его принятии исходили из ситуации, как сейчас принято говорить, на земле, а именно из реального положения дел, — отметила она.

Напомним, 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР. Документ был подписан в гуманитарных целях. МИД Украины уже призвал жителей Донбасса не принимать российские паспорта. В свою очередь российский лидер назвал странной негативную реакцию на указ, ведь свои паспорта украинцам выдаёт, например, Венгрия и Румыния.