Беглов поздравил блокадницу со 100-летним юбилеем

Градоначальник поделился с Верой Роговой планами по расширению Музея обороны и блокады Ленинграда.

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил со столетним юбилеем блокадницу Веру Рогову. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

В честь праздника он подарил её семье большой телевизор и вручил Вере Ивановне медаль в честь 75-летия освобождения Ленинграда от блокады, а также передал поздравления от президента РФ Владимира Путина.

Кроме того, градоначальник рассказал ей о планах по расширению Музея обороны и блокады Ленинграда, существенная часть экспозиции которого будет отремонтирована к 8 сентября.

Ранее Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло закон о бесплатном круглогодичном проезде льготников на пригородных электричках. Автором предложения выступил лично врио губернатора Александр Беглов.