Физиогномист сравнил поведение Ким Чен Ына на встречах с Путиным и Трампом

По мнению специалиста по языку жестов, на встрече с российским президентом лидер КНДР волновался значительно больше, чем на переговорах с главой США.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын испытывал значительно большее волнение в начале встречи с президентом России Владимиром Путиным, чем во время переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом. Такое заключение сделал эксперт по языку жестов Илья Анищенко.

По словам физиогномиста, волнение лидера КНДР выдало глубокое дыхание и "суета" рук. В то же время эксперт подчеркнул, что в обоих случаях во время рукопожатий с главами России и США Ким Чен Ын держался уверенно.

— Ким даже на встрече с Трампом не так волновался, там он был уверенным, спокойным, там Трамп пытался им манипулировать — дёргать за руку, но не получилось, — приводит слова Ильи Анищенко агентство РИА "Новости".

Останавливаясь на встрече Ким Чен Ына с Владимиром Путиным, эксперт также выделил то, как глава КНДР садился за стол переговоров: он часто осматривался, поправлял одежду и пересаживался. Это выдавало явный стресс у северокорейского лидера. В то время как президент России улыбался и был расслаблен.

Как ранее писал Лайф, в общей сложности встреча лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына продлилась 3,5 часа. Главными темами переговоров стали ситуация на Корейском полуострове и развитие двусторонних отношений. После переговоров последовал торжественный приём.