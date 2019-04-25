Эксперт оценил вероятность санкций США из-за паспортов РФ для Донбасса

Специалист подчеркнул, что подобный жест будет ориентирован на внутриполитическую расстановку сил.

Введение Вашингтоном очередных санкций в отношении Москвы из-за указа об упрощённом получении российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР зависит от тонкостей внутренней политики США. Об этом в эфире НСН заявил руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов.

По словам эксперта, президент США Дональд Трамп может использовать ситуацию с паспортами и ввести санкции, чтобы успокоить демократов, которые не могут "отойти" после обнародованного доклада Мюллера.

— Если Трамп решит, что введение санкций из-за паспортов как-то успокоит взбесившееся меньшинство демократов, он пойдёт на это. Если решит, что с ними можно не считаться, не введёт санкции, — пояснил Самуйлов.

Он подчеркнул, что введение санкций станет ориентированным на внутриполитическую расстановку сил жестом, а не внешнеполитическим шагом.

Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса, подписав соответствующий указ. В Госдепе решение России об упрощении предоставления гражданства жителям ДНР и ЛНР назвали провокацией.