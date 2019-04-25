Конституционный суд Украины опроверг сообщения о срыве инаугурации Зеленского

В частности, утверждается, что информация об увольнении главы КСУ не соответствует действительности.

Конституционный суд Украины (КСУ) опроверг появившиеся ранее сообщения о возможном срыве церемонии инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского. Об этом говорится в заявлении суда.

— Со стороны Конституционного суда Украины не возникнет никаких препятствий в осуществлении процедуры приведения новоизбранного президента Украины к присяге в соответствии со статьей 104 Конституции Украины, — указывается в сообщении.

В частности, говорится, что информация об увольнении главы КСУ не соответствует действительности.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном плане Петра Порошенко по срыву инаугурации Владимира Зеленского. Речь шла о вероятном увольнении главы Конституционного суда страны Станислава Шевчука.