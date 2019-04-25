Названы самые популярные в России марки премиальных автомобилей

Благодаря положительной динамике доля рынка премиум-сегмента за первые три месяца года выросла до 8,8%.

В первом квартале 2019 года россияне приобрели 34,5 тысячи новых премиальных автомобилей. По сравнению с этим же периодом 2018 года продажи увеличились на 9,2%, сообщает "Автостат".

Лидером продаж по итогам первых трёх месяцев 2019 года стал немецкий производитель BMW. Компания Mercedes-Benz, занимавшая первое место, опустилась на вторую строчку рейтинга. Третье место заняла японская марка Lexus.

В пятёрку популярных у россиян марок премиальных автомобилей также вошли Audi и Land Rover.

Эксперты подчеркнули, что доля рынка премиум-сегмента в первом квартале 2019 года благодаря положительной динамике выросла до 8,8%.

Ранее Лайф сообщал о падении продаж автомобилей в России впервые за два года.