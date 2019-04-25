Учёные назвали ещё один способ быстрого избавления от ожирения

При этом снизить вероятность заболевания можно и не отказываясь от любимых продуктов.

Учёные из Университета Аделаиды и Южно-австралийского института здравоохранения узнали новый способ избавления от ожирения, сообщает портал "Дни.ру".

Оказалось, всё дело в специальных "временных окнах". Пациенты были разбиты на две группы, одна из которых питалась с 08:00 до 17:00, а вторая — с 12:00 до 21:00. При этом они никак не ограничивались в питании. В итоге учёные пришли к выводу, что девятичасовое окно улучшает метаболизм и борется с ожирением.

При этом снизить вероятность заболевания можно и не отказываясь от любимых продуктов. Выяснилось, что приём пищи в подходящее время суток снижает резистентность к углеводам.