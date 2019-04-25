США ввели санкции против председателя Правительства Чечни Муслима Хучиева, об этом говорится в сообщении Госдепа.

Вашингтон считает его причастным к нарушению прав человека, при этом доказательств этого не предоставляет. Теперь Хучиеву и его супруге запрещён въезд на территорию США.

Введение подобных запретов против иностранных чиновников, нарушающих, по мнению США, права человека, предусмотрено статьёй бюджета Госдепа на 2019 год.