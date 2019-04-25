Зеленский сменил имя в "Фейсбуке"

Теперь вновь избранного президента Незалежной можно найти в Сети как Володимира Зеленьского.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский в своём аккаунте в "Фейсбуке" сменил написание имени с русского на украинское. Об этом сообщила его пресс-секретарь Ирина Победоносцева.

Теперь вновь избранного президента Незалежной можно найти в Сети как Володимира Зеленьского.

— Мы получили предложения от наших подписчиков об изменении имени и откликнулись на них. К тому же это было уместно, учитывая его новый статус как президента, — цитирует Победоносцеву Общественное телевидение Украины.

При этом смена написания имени никак не связана с принятым в стране законом об исключительном использовании украинского языка. Кроме того, Победоносцева отметила, что в скором времени в Сети появится новая страница — "Владимир Зеленский Президент Украины".