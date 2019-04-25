Участник "Битвы экстрасенсов" устроил скандал на борту самолёта — видео

По словам молодого человека, из-за "чрезмерного недовольства" его хотели снять с рейса.

Участник "Битвы экстрасенсов" и "Дома-2" Никита Турчин устроил скандал на борту самолёта UTair. Молодого человека возмутило, что его пересадили из бизнес-класса в экономический.

— Я заплатил деньги, чтобы полететь спокойно, адекватно в самолёте. UTair просто превратился в маршрутку, кошмар, — сказал Турчин бортпроводникам.

Как написал участник "Битвы экстрасенсов" в посте в "Инстаграме", из-за "чрезмерного недовольства" его хотели снять с рейса.

Часть пользователей посочувствовала Турчину, призвав требовать от авиакомпании компенсацию. Кто-то предположил, что участник шоу на ТНТ просто решил напомнить о себе.