Жительнице Урала грозит 20 лет тюрьмы из-за посылки с антидепрессантами

Жительницу Екатеринбурга могут осудить за хранение наркотиков после того, как она заказала себе из Европы антидепрессанты. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Уральского таможенного управления.
Отмечается, что 24-летняя девушка долгое время состояла на учёте у психиатра. При этом различные лекарства не помогали ей справиться с душевным расстройством, тогда она и решила заказать в Интернете средство, в составе которого вещество, запрещённое на территории Таможенного союза.
Сейчас ей грозит за это 20 лет тюрьмы. Сама она в социальных сетях заметила, что приобрести лекарство ей порекомендовал врач.
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