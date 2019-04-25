Жительнице Урала грозит 20 лет тюрьмы из-за посылки с антидепрессантами

Заказанное в Польше лекарство содержало вещество, запрещённое на территории Таможенного союза.

Жительницу Екатеринбурга могут осудить за хранение наркотиков после того, как она заказала себе из Европы антидепрессанты. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Уральского таможенного управления.

Отмечается, что 24-летняя девушка долгое время состояла на учёте у психиатра. При этом различные лекарства не помогали ей справиться с душевным расстройством, тогда она и решила заказать в Интернете средство, в составе которого вещество, запрещённое на территории Таможенного союза.

Сейчас ей грозит за это 20 лет тюрьмы. Сама она в социальных сетях заметила, что приобрести лекарство ей порекомендовал врач.