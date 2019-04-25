Россияне стали чаще получать налоговые вычеты по расходам за лечение

Граждане РФ стали чаще получать социальные налоговые вычеты по суммам, потраченным на лечение и покупку медикаментов, сообщает News.ru.

Как рассказали в Федеральной налоговой службе, к началу 2019 года соответствующие вычеты по доходам 2017 года были предоставлены более чем одному миллиону россиян. Это на 13% больше, чем аналогичный показатель за 2016 год, по итогам которого выплаты получили более 916 тысяч человек.

Общая сумма налоговых вычетов за лечение по доходам 2017 года составила более 56 миллиардов рублей. Размер средней выплаты в расчёте на одного налогоплательщика составил 54,4 тысячи рублей.

Налоговый вычет — средства, которые можно вернуть из уплаченного НДФЛ. По закону вернуть налоги за лечение можно в течение трёх лет. Вычет можно получить в случае оплаты своего лечения или лечения близких родственников или в случае приобретения назначенных медиками лекарств.

Ранее Лайф писал, что в России могут ввести налоговый вычет по расходам на фитнес.