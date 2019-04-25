Малыш впал в кому после лечения бронхита, а на его теле нашли страшные ожоги

На его теле в какой-то момент начали появляться ожоги, а голова стала большого размера.

В Улан-Удэ четырёхмесячный малыш с февраля находится в коме после лечения бронхита в больнице. При этом на его теле начали появляться большие следы от ожогов, происхождение которых его маме неизвестно. Об этом женщина рассказала Лайфу.

По её словам, маленький Захар попал в Детскую клиническую больницу Улан-Удэ с подозрением на бронхит 30 января. Отсюда и начинаются все самые жуткие подробности истории.

— У нас двое детей — Захар и Федя. 29 января у Феди поднялась температура. Сбить её не получилось, и мы вызвали скорую. У Захара подтвердили бронхит, а у Феди — подозрение на пневмонию. Мы легли в больницу. 3 февраля у Захара началась одышка. Врачи сказали, что "всё нормально", — рассказала Татьяна.

По её наставлению малышу измерили пульс, который был равен 51 удару в минуту, и обнаружили у него критический уровень сатурации. Тогда к ребёнку был вызван реаниматолог, который просто посоветовал подышать несколько часов кислородом. В дальнейшем он даже не узнал, была ли процедура полезна для малыша.

Далее у мальчика началась рвота, однако медики оправдывали это тем, что у него мокрота. Позднее ему была назначена искусственная вентиляция лёгких, а матери называли страшные диагнозы. Что происходило в ночь с 4 на 5 февраля, она не знает, так как в республике был праздник, из-за которого все отдыхали.

— Я увидела сына 6-го числа: на голове и ногах были страшнейшие раны, голова в два раза больше. Мы просили, чтобы нас перевели. Главврач говорила, что всё под контролем. 11 февраля нас с Фёдором выписывают, Захар в реанимации остаётся. Я поднимаюсь к нему, а мне сообщили, что он 10-го числа впал в кому! И мне об этом никто не сказал! Я была целый день 10-го числа в больнице, и мне никто не сказал! Врачи сказали, что он немножечко упал в кому. Немножечко? У нас кома 3-й степени, какое немножечко?! — возмущается мать мальчика.

По её словам, врачи не смогли объяснить ей происхождение ожогов, а добиться перевода ребёнка в другую больницу удалось лишь после того, как его отец обратился за помощью к министру здравоохранения республики. Сейчас мальчик по-прежнему находится в коме, а врачи дают далеко не самые утешительные прогнозы. В истории есть ещё один нюанс — главврач больницы является дочерью одного из членов республиканского правительства.

— Мы верим в чудо и молимся! — добавила мама мальчика.

История также заинтересовала и республиканских следователей, которые уже возбудили уголовное дело по факту случившегося.