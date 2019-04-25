Эксперт рассказал о значении меча, подаренного Путину Ким Чен Ыном

Как считает специалист, таким образом лидер КНДР хотел подчеркнуть как собственную мужественность и преемственность от героических предков, так и то, что считает Путина сильным воином.

Подаренный главой КНДР Ким Чен Ыном президенту России Владимиру Путину корейский меч — это не просто ценное оружие, которым, в частности, владели императоры Кореи, но и особый знак. Об этом Лайфу рассказал руководитель Школы востоковедения ВШЭ Алексей Маслов.

— Это меч императорского ранга. Он, конечно, стилизован под старые мечи, которые носили высшие чиновники, в том числе сам император. Теоретически, он относится к старым корейским династиям, которые были всегда боевитыми, ровно настолько, что могли отбивать даже атаки Китая, который пытался вторгнуться ещё в четвёртом веке на территорию Корейского полуострова. И в этом плане, действительно, символ такого мужества корейского народа, — отметил эксперт.

Руководитель Школы востоковедения подчеркнул, что меч на Востоке, в частности в Азии, воспринимается как подарок равного воина равному воину.

— Я не знаю, насколько именно такую символику вкладывал в этот меч сам Ким Чен Ын, но, на мой взгляд, это так соответствует характеру самого Ким Чен Ына, который преподносит подарок не только российскому президенту, но и всему миру сообщает о своём боевом характере. И, наверное, он себя тоже причисляет к старым корейским императорам, — считает Алексей Маслов.

Как ранее писал Лайф, в общей сложности встреча лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына продлилась 3,5 часа. Главными темами переговоров стали ситуация на Корейском полуострове и развитие двусторонних отношений. После официальной встречи последовал торжественный приём, в ходе которого Ким Чен Ын подарил Владимиру Путину корейский меч.