В МИД рассказали, от чего будет зависеть развитие российско-украинских отношений

Дальнейшее развитие отношений Москвы и Киева будет зависеть от практических шагов нового руководства Украины. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По её словам, Москва приняла к сведению результаты президентских выборов на Украине.

Захарова подчеркнула, что перспективы развития двусторонних отношений будут зависеть от выполнения международных договорённостей и готовности нового руководства в Киеве нести ответственность за принимаемые решения.

Ранее президент России Владимир Путин назвал полным провалом политики Петра Порошенко итоги выборов президента Украины. Российский лидер заверил, что Москва готова к восстановлению отношений с Киевом в полном объёме.

Напомним, победителем президентских выборов на Украине стал кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский, который во втором туре набрал 73,22% голосов. Инаугурация избранного главы государства должна состояться не позднее 3 июня.