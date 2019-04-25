Греческий Boeing 737 без разрешения пересёк границу Молдавии

Пассажирский самолёт Boeing 737 греческой авиакомпании Bluebird Airways без разрешения вошёл в воздушное пространство Молдавии. Об этом сообщает портал Deschide со ссылкой на пограничную полицию республики.

Отмечается, что на борту самолёта находились экипаж и как минимум два человека. Лайнер совершил посадку в международном аэропорту Кишинёва, позднее стало известно, что Boeing задержан.

— На месте работают сотрудники пограничной полиции, прокуратуры и Органа гражданской авиации. Лётчиков допрашивают, — цитирует ТАСС пресс-секретаря пограничной полиции Раису Новицки.

При этом полицейские не стали сообщать детали инцидента, заявив, что подобные ситуации предусмотрены в законах и ими власти будут руководствоваться.